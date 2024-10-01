Диетолог Соломатина призвала есть перец и морковь для укрепления иммунитета в осенний период

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с NEWS.ru призвала россиян включить в осенний рацион продукты, содержащие большое количество витамина C и D.

Витамин С, по словам эксперта, можно найти в отваре шиповника, болгарском перце и квашеной капусте, а витамин D — в печени трески и морепродуктах.

«Витамин D необходим нам для крепкого иммунитета. Самый богатый витамином D продукт — печень трески, далее лосось, селедка», — сказала диетолог.

Желто-оранжевые фрукты, овощи, ягоды, такие как облепиха и морковь, богаты витамином А, который так необходим осенью для укрепления слизистых и иммунной системы, добавила Соломатина.