Диетолог Соломатина: при похудении важно обращать внимание на гликемический индекс продуктов

При похудении неправильно подсчитывать только одни калории — важно обращать внимание еще и на гликемический индекс продуктов. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, например, арбуз, виноград или черешня довольно низкокалорийны, но они содержат много сахара. Также гликемический индекс продуктов растет при термической обработке, это касается в том числе моркови и свеклы.

Кроме того, худеющим стоит отказаться от употребления свежевыжатого сока. Такие фреши — это фактически концентрат сахара, отметила диетолог.

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