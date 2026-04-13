Диетолог Соломатина предупредила об опасности 20-минутного обеда

По словам медика, когда человек начинает есть, его мозг настраивается на прием пищи. В этот момент вырабатываются гормоны и нейромедиаторы, а также начинает выделяться желудочный сок. Чтобы органы пищеварения успели подготовиться к работе, требуется время. Чем лучше пережевана пища, тем легче она переваривается, особенно это касается мяса.

Диетолог подчеркнула, что спешка вредит пищеварению. Усвоение пищи происходит только в состоянии покоя, когда активна парасимпатическая нервная система. Если сразу после еды начать активно двигаться или нервничать, организм перераспределит ресурсы, и работа желудочно-кишечного тракта замедлится или прекратится.