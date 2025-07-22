Диетолог Соломатина предупредила о скрытом сахаре в меде и винограде

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о продуктах, содержащих скрытый сахар. Многие люди не представляют, сколько сахара они потребляют на самом деле, передала «Вечерняя Москва».

По словам медика, опасными в этом плане считаются мед, виноград, бананы и хурма. Кроме того, есть продукты с высоким гликемическим индексом: макароны, манная каша, блюда из белого риса, добавил RT.

Как пояснила Соломатина, опасность скрытого сахара состоит в его способности увеличивать концентрацию глюкозы в крови, что чревато сосудистыми повреждениями и набором лишнего веса.