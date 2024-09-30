Диетолог Соломатина предупредила, что в вяленой рыбе содержится много паразитов

Диетолог Елена Соломатина в беседе с радио «Говорит Москва» предостерегла россиян от употребления вяленой рыбы. По словам специалиста, в ней содержится множество паразитов.
Специалист призвала отдавать предпочтение вареному и тушеному варианту блюда.
«Фактически сверху она вся такая солено-вяленая, а внутри самое опасное — ее пузырь, тут уже паразитарные могут быть инфекции, которые тоже не обязательно сразу будут проявляться», — сказала Соломатина.
Для безопасности рыбу стоит хорошо запечь, проварить или потушить небольшими кусками, добавила она.
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