Диетолог Соломатина предупредила, что сельдерей обладает мочегонным эффектом

Несмотря на репутацию полезного и диетического продукта, сельдерей может стать причиной серьезных проблем со здоровьем. Об этом сообщила врач-диетолог Елена Соломатина в интервью Life.ru .

Опасность заключается в высоком содержании клетчатки, которая может негативно влиять на людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. По словам Соломатиной, сельдерей содержит эфирные масла и органические кислоты, раздражающие слизистые оболочки.

«Когда сельдерей проходит через желудочно-кишечный тракт, он может оказывать действие легкого пилинга. Соответственно, при раздражении, при каких-то патологиях желудочно-кишечного тракта это неполезно», — отмечает специалист.

Кроме того, из-за высокого содержания калия сельдерей обладает мочегонным эффектом, который полезен не всем. При наличии камней в почках употребление этого овоща может быть вредным.

Особую осторожность следует проявлять беременным и кормящим женщинам. Как утверждает Елена Соломатина, сельдерей способен провоцировать сокращения матки, поэтому его употребление может быть опасно для женщин со склонностью к выкидышам.