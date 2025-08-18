Диетолог Соломатина посоветовала ограничить сладкое в рационе после 50 лет

С возрастом в организме человека происходят изменения, которые могут замедлять метаболизм и некоторые функции. О правилах организации рациона после 50 лет рассказала диетолог Елена Соломатина, передала «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, неправильное питание может привести к обострению хронических заболеваний, таких как ожирение, атеросклероз, артериальная гипертония и сердечно-сосудистые недуги. Чтобы предотвратить развитие этих проблем, необходимо ограничить употребление сладостей, кондитерских изделий, газировки с сахаром, мяса и продуктов с вредными маслами.

Для поддержания здоровья диетолог рекомендовала включить в рацион морепродукты, рыбу, кисломолочные продукты, крупы, овсянку, макароны из твердых сортов пшеницы, хлеб со злаками и витаминные комплексы. Также важно употреблять свежие фрукты, овощи и зелень, например базилик, петрушку или щавель.