Диетолог Соломатина посоветовала есть для здоровья сердца в пожилом возрасте печеные яблоки

По ее словам, курага является отличным источником калия, который необходим для правильного функционирования сердца и контроля артериального давления. Рекомендуемая норма составляет не больше четырех штук в день. Также пожилым людям стоит включить в рацион ореховую халву, так как она содержит омега-3 жирные кислоты, известные своими противовоспалительными свойствами.



Еще одним полезным продуктом является темный шоколад, причем чем выше содержание какао, тем лучше. Для получения пользы достаточно съедать всего одну дольку ежедневно.



Соломатина добавила, что полезно есть два средних запеченных яблока с добавлением корицы. Они богаты калием и содержат кверцетин, который помогает укреплять капилляры и сердечную мышцу. Корица, в свою очередь, способствует снижению инсулинорезистентности.