Диетолог Соломатина подчеркнула, что для здоровой кожи не обязательно принимать добавки

Состояние кожи во многом зависит от питания. Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» рассказала, какие продукты могут помочь поддерживать здоровье кожи.

По словам эксперта, важную роль в уходе за кожей играют витамины и микроэлементы. Например, витамин А способствует обновлению кожи, цинк помогает при угревой сыпи, а омега-3, содержащаяся в жирной рыбе, снимает воспаление, написал сайт vse42.ru.

Диетолог отметила, что для здоровой кожи не обязательно принимать добавки. Вместо этого она рекомендует каждый день употреблять разнообразные продукты. На тарелке должны быть белки, например, курица или рыба, в том числе селедка. Также необходимы овощи разных цветов и блюда, которые способствуют упругости кожи, такие как холодец.