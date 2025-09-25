Диетолог Соломатина отметила пользу протеинового коктейля при проблемах с ЖКТ

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина в интервью «Вечерней Москве» поделилась мнением о пользе протеиновых коктейлей при проблемах с желудочно-кишечным трактом.

Эксперт подчеркнула, что сывороточный протеин поддерживает здоровье, поскольку белок активно участвует в процессах жизнедеятельности организма.

«У человека появится чувство сытости, при этом практически не будет тяжести в желудке», — привел слова Соломатиной сайт RT.

Диетолог также отметила, что протеиновые продукты можно использовать не только как самостоятельный напиток, но и добавлять в суп или кисломолочные напитки в качестве перекуса.