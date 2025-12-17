Диетолог Соломатина отметила, что авокадо обладает богатым составом полезных веществ

Диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась информацией о пользе авокадо. Она отметила, что в этом фрукте содержатся полезные мононенасыщенные жиры, такие как омега-9 и омега-6 жирные кислоты.

«В нем есть полезные мононенасыщенные жиры. В частности, омега-9 жирные кислоты, как в оливковом масле, и омега-6 жирные кислоты, как в подсолнечном масле», — цитирует диетолога сайт RT.

По словам эксперта, авокадо также содержит витамины и минералы, которые поддерживают нервную систему и положительно влияют на работу желудочно-кишечного тракта.