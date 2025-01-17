Диетолог Соломатина: обилие гречки в рационе может привести к проблемам с почками

Организм будет недополучать витамины, макро- и микроэлементы, если употреблять только гречку и исключить из рациона другие продукты питания. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина, передала «Вечерняя Москва».

Специалист отметила, что гречка не является вредным продуктом, но если включать ее в рацион, состоящий исключительно из одного блюда, могут возникнуть проблемы с почками и головокружение. Например, у человека возможны гормональные нарушения из-за недостатка строительного материала, который содержится в мясе, передает газета «Петербургский дневник».

Чтобы избежать дефицита необходимых веществ, доктор посоветовала делить тарелку на части при каждом приеме пищи. Овощи должны занимать половину порции, четверть — белок, а оставшуюся часть — углеводы, такие как гречка, бурый рис, перловка, цельнозерновой хлеб. Размер тарелки может различаться в зависимости от индивидуальных особенностей организма, возраста и состояния здоровья.