Диетолог Соломатина назвала шиповник рекордсменом по содержанию витамина С

Осенью особенно важно, чтобы организм получал достаточное количество витаминов, в частности, витамина С. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Она объяснила, что этот витамин можно получать из множества продуктов. Однако рекордсменом можно по праву считать шиповник. Достаточно ежедневно выпивать половину чашки отвара на этой ягоде, чтобы получить необходимое количество витамина С.

На второе место врач определила квашеную капусту, в которой этого микроэлемента больше, чем в свежем овоще. Наконец, бронза досталась желтому перцу, который также стоит добавить в осенне-зимний рацион, подытожила врач.