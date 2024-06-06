Диетолог Соломатина назвала натуральный пломбир в брикете самым полезным мороженым

Натуральный белый пломбир в брикете, сделанный по ГОСТу и не заключенный в какие-либо вафельные стаканчики, считается самым полезным из всех видов мороженого. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина «Вечернему Санкт-Петербургу».

По словам специалиста, среди ингредиентов на первых позициях должны идти сливки, молоко. Также стоит обращать внимание и на срок хранения — чем он меньше, тем лучше. Лучше избегать мороженого в стаканчиках, поскольку в них содержатся трансжиры.

При этом одним из самых вредных считается так называемый фруктовый лед. Такое мороженое полностью состоит из красителей, консервантов и вредных добавок, сообщил «Петербургский дневник».