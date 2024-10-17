Диетолог Соломатина назвала кукурузные отруби рекордсменом по содержанию клетчатки

Врач-диетолог Елена Соломатина назвала продукты, в состав которых входит большое количество клетчатки. Помимо цельнозернового хлеба и каш, специалист упомянула кукурузные отруби, передала «Вечерняя Москва».
Как написал RT, именно отруби из кукурузы являются рекордсменами по содержанию клетчатки. Соломатина также призвала россиян употреблять до 500 грамм фруктов и овощей в день, чтобы восполнять ее запасы.
При этом диетолог напомнила, что клетчатка выводит из организма не только токсины, но и полезные вещества.
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