Диетолог Соломатина: кофе может вызывать немотивированную агрессию
Кофе может оказывать на организм разное действие в зависимости от обстоятельств и особенностей организма. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерним Санкт-Петербургом».
Эксперт напомнила, что у большинства этот напиток тонизирует нервную систему.
«А у некоторых людей и так-то любой раздражитель вызывает сразу немотивированную агрессию, поэтому бывает, что человек держит себя в рамках до того момента, пока не выпьет кофе», — отметила врач.
По ее словам, с осторожностью стоит употреблять продукт при гипертонии. В данном случае есть вероятность скачков артериального давления. Еще один необычный эффект от напитка — желание лечь спать, добавила газета «Петербургский дневник».