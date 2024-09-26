Диетолог Соломатина: кофе может вызывать немотивированную агрессию

Кофе может оказывать на организм разное действие в зависимости от обстоятельств и особенностей организма. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина в беседе с « Вечерним Санкт-Петербургом ».

Эксперт напомнила, что у большинства этот напиток тонизирует нервную систему.

«А у некоторых людей и так-то любой раздражитель вызывает сразу немотивированную агрессию, поэтому бывает, что человек держит себя в рамках до того момента, пока не выпьет кофе», — отметила врач.

По ее словам, с осторожностью стоит употреблять продукт при гипертонии. В данном случае есть вероятность скачков артериального давления. Еще один необычный эффект от напитка — желание лечь спать, добавила газета «Петербургский дневник».