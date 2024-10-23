Диетолог Соломатина: кофе может спровоцировать кашель и отек Квинке

Некоторые люди могут столкнуться с неприятной реакцией на употребление кофе. Об этом сообщила диетолог Елена Соломатина в беседе с « Москвой 24 ».

По ее словам, данный эффект объясняется содержанием в напитке определенных компонентов. Речь идет, например, о кофеине, вкусовых добавках, хлорогеновой кислоте.

«При аллергии на кофе могут быть высыпания на коже, кашель, чихание, диарея и даже отек Квинке», — заявила медик.

Врач также рассказала, как понять, связан ли продукт с плохим самочувствием. Соломатина посоветовала исключить напиток из рациона и понаблюдать за изменениями в состоянии. В целом аллергия на кофе считается редкостью, добавила эксперт.