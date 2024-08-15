Диетолог Солнцева: варенье из кислых плодов не стоит есть при гастрите и язве

Диетолог Татьяна Солнцева рассказала о противопоказаниях к употреблению варенья. Варианты с сахаром опасны для пациентов, страдающих сахарным диабетом, напомнила врач в беседе с « Радио 1 ».

Она также посоветовала проявлять осторожность при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Так, при гастрите и язве не стоит есть лакомство из кислых плодов.

Врач пояснила, что органические кислоты не разрушаются при термической обработке. В большом количестве они содержатся в клюкве и бруснике, добавил RT.