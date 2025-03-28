Диетолог Солнцева: супы повышают уровень глюкозы в крови

Диетолог Татьяна Солнцева поделилась информацией о пользе супа. Она отметила в интервью aif.ru , что супы отличаются диетическими свойствами.

«Супы содержат углеводы, имеют жидкую консистенцию и быстро усваиваются, обеспечивая повышение уровня глюкозы в крови», — пояснила специалист.

По ее словам, это блюдо относительно низкокалорийное, написал RT.

Тем временем нутрициолог Роман Пристанский поделился советами по выбору авокадо. Он указал на важность выбора неповрежденного плода, добавив, что если авокадо твердый, его можно сделать более мягким, завернув в фольгу и оставив в теплом месте.