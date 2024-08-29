Диетолог Сюракшина посоветовала не есть более 200 граммов орехов в день

Несмотря на свои полезные свойства, орехи не следует употреблять в большом количестве . Об этом Pravda.Ru рассказала диетолог и эндокринолог Елена Сюракшина.

Она объяснила, что орехи богаты микроэлементами и витаминами, такими как В1, В6, В12, РР и С. Рекомендуется ограничить порцию до 100–200 граммов, чтобы не перегружать печень и желудочно-кишечный тракт.

Эксперт также выделила кедровые орехи как особенно полезные. Она подчеркнула, что это настоящий кладезь витаминов. Однако их также следует есть в умеренных количествах, так как они являются довольно тяжелой пищей и могут нагружать печень, уточнила Сюракшина, добавив, что орехи можно вводить в рацион детей начиная с трех лет, отметил aif.ru.