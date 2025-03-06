Диетолог Шилов: отказ от газировки и кофе с сиропами поможет сбросить вес

Врач-диетолог Пироговского Университета Максим Шилов в интервью «Российской газете» назвал главные аспекты для тех, кто хочет сбросить вес.
Прежде всего, эксперт порекомендовал исключить из рациона сладкие напитки, такие как газировки, соки, морсы и кофе с сиропами. Эти продукты содержат много калорий и почти не способствуют чувству сытости, передает сайт «Известия».
Шилов также посоветовал при выборе блюда на ужин отдавать предпочтение салатам. Овощи отлично сочетаются с белковыми продуктами и богаты витаминами и пищевыми волокнами. Благодаря низкой калорийности овощей можно есть большие порции без вреда для фигуры.
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