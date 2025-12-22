Диетолог Семирядов порекомендовал придерживаться принципов интуитивного питания

В современном обществе у многих людей нет времени на ежедневную готовку и изучение состава продуктов. На помощь приходят сервисы доставки еды. Врач-диетолог и нутрициолог Дмитрий Семирядов в беседе с радио Sputnik подчеркнул, что для пользы здоровья важно знать основы правильного питания.

Семирядов отмечает важность соблюдения правила тарелки, которое предполагает, что 50% блюда должны составлять овощи, 25% — белки, а остальные 25% — сложные углеводы. Это помогает обеспечить сбалансированное питание и предотвратить быстрый голод и скачки сахара в крови.

Кроме того, готовая еда должна быть адекватного объема, чтобы насыщать, а не оставлять чувство голода. Важно избегать избытка соусов, сахара, усилителей вкуса и лишних масел, так как это может привести к перееданию и набору веса. Также необходимо, чтобы еда содержала достаточное количество клетчатки, которая способствует пищеварению и поддерживает чувство сытости.

Для здорового приема пищи диетолог рекомендует придерживаться принципов интуитивного питания. Это включает в себя прекращение еды при появлении ощущения комфортного насыщения, умение различать физический голод от эмоциональных желаний, а также позволение себе любую еду, но без превращения праздничных блюд в ежедневную норму. Важно избегать как переедания, так и жестких ограничений в питании.