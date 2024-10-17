Диетолог Семирядов: дефицит железа и магния может спровоцировать бессонницу

Диетолог и нутрициолог Дмитрий Семирядов рассказал о причинах появления бессонницы. Чаще всего данная проблема возникает из-за нехватки витаминов и минералов, отметил эксперт в беседе с « Известиями ».

По его словам, при трудностях со сном стоит обратить внимание на уровень магния. Именно он помогает мозгу вырабатывать мелатонин и определенный нейротрансмиттер, которые вызывают чувство сонливости. Кроме того, минерал способствует расслаблению мышц.

Врач также отметил, что бессонницу может вызывать дефицит железа. Такое состояние сопровождается синдромом беспокойных ног, из-за чего происходит нарушение сна.