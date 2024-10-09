Диетолог Русс предупредила, что детокс на соках усиливает аппетит и может спровоцировать набор веса

Так называемая соковая детоксикация, при которой люди едят только свежевыжатые соки, не способствует снижению веса, а может даже привести к его увеличению. Об этом рассказала эндокринолог и диетолог Ирина Русс в беседе с «Газетой.ru» .

Она отметила, что высокое содержание глюкозы в соках способствует развитию инсулинорезистентности — одной из ключевых причин набора веса, что ведет к большей концентрации жировых запасов. Временное существенное снижение калорийности рациона на 1-2 дня из-за сокового детокса может даже увеличить аппетит у многих людей, тем самым усиливая эффект набора веса после завершения диеты.

Кроме того, врач предупредила, что чрезмерное потребление соков, из-за их высокой кислотности, противопоказано для пациентов с такими заболеваниями, как гастрит, язвы и эрозии желудка и кишечника, добавил сайт KP.RU.