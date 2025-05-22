Диетолог Русакова рассказала, что чай может препятствовать усвоению железа

Врач-диетолог и кандидат медицинских наук Дарья Русакова поделилась советом относительно потребления чая. В интервью сайту «Москва 24» специалист подчеркнула, что танин, который содержится в чае, может препятствовать усвоению железа, а избыток кофеина способен негативно сказаться на функционировании нервной и сердечно-сосудистой систем.
Русакова также отметила, что чрезмерное употребление жидкости может вызвать дисбаланс электролитов в крови, таких как натрий, калий и магний, написал RT.
«Комбинирование чая с солеными блюдами может привести к задержке жидкости в организме», — предупредила врач.
Ранее врач-диетолог-эндокринолог Антон Поляков отметил, что кефир может быть хорошим выбором для легкого перекуса перед сном.
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