Диетолог Русакова рассказала, что чай может препятствовать усвоению железа

Врач-диетолог и кандидат медицинских наук Дарья Русакова поделилась советом относительно потребления чая. В интервью сайту «Москва 24» специалист подчеркнула, что танин, который содержится в чае, может препятствовать усвоению железа, а избыток кофеина способен негативно сказаться на функционировании нервной и сердечно-сосудистой систем.

Русакова также отметила, что чрезмерное употребление жидкости может вызвать дисбаланс электролитов в крови, таких как натрий, калий и магний, написал RT.

«Комбинирование чая с солеными блюдами может привести к задержке жидкости в организме», — предупредила врач.

Ранее врач-диетолог-эндокринолог Антон Поляков отметил, что кефир может быть хорошим выбором для легкого перекуса перед сном.