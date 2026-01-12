Диетолог Русакова предупредила, что горячий чай может спровоцировать хроническое воспаление

Во всем мире 12 января отмечают День горячего чая. Праздник придумали в США в 2016 году, чтобы популяризировать этот напиток и подчеркнуть его пользу для здоровья. Однако горячий чай может нанести вред организму, рассказала «Вечерне Москве» врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

«Если чай и другие напитки настолько горячие, что вызывают ожог слизистой пищеварительного тракта (пищевода и верхних отделов желудка), то постоянное повреждение может привести к хроническому воспалению», — предупредила специалист.

Диетолог отметила, что оптимальная температура напитка должна быть в пределах 60–70 градусов. Более высокие значения могут привести к ожогам языка и гортани.

Русакова подчеркнула, что не рекомендуется употреблять как слишком холодные, так и слишком горячие напитки. Она также отметила, что в традиционной китайской чайной церемонии напиток подают в чашках с блюдцами, что помогает остужать чай и предотвращать обжигание.