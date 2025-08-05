Диетолог Русакова предостерегла людей с болезнями ЖКТ от употребления груздей

Грузди противопоказаны людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а также беременным женщинам и детям дошкольного возраста. Это связано с тем, что грибы содержат хитиновые оболочки, которые плохо перевариваются и могут вызывать чувство тяжести в желудке. Об этом рассказала диетолог Дарья Русакова в интервью Ura.ru .

Эксперт подчеркнула, что главной опасностью груздя является его токсичность.

«Грибы — это низкокалорийный продукт, если мы говорим об отварных груздях. У них низкий гликемический индекс. Это плюс. Но следует помнить, что грибы — опасный продукт и, в частности, грузди токсичны в сыром виде», — отметила специалист.

Русакова также добавила, что соленые маринованные грузди содержат слишком много поваренной соли, что представляет опасность для здоровья. В связи с этим диетолог посоветовала не употреблять такие грибы лицам, страдающим заболеваниями почек или гипертонией.