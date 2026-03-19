Диетолог Русакова подчеркнула, что недостаточная очистка самогона приводит к высокому содержанию токсичных веществ

Домашний самогон представляет серьезную угрозу для здоровья человека. В процессе его изготовления могут образоваться сивушные масла, токсины и плесень, особенно если технология перегонки нарушена или использовалось некачественное сырье. Врач-диетолог Дарья Русакова в беседе с «Абзацем» подчеркнула, что недостаточная очистка самогона приводит к высокому содержанию токсичных веществ.

«В самогоне могут остаться вредные примеси, например сивушные масла», — отметила она.

Плесень и другие микроорганизмы в браге могут стать источником опасных токсинов, таких как афлатоксин, который вызывает хронические заболевания и наносит вред здоровью.

Даже хорошо очищенный самогон остается крепким алкогольным напитком, употребление которого вредит здоровью, вызывая похмелье и другие негативные последствия. Кроме того, он создает дополнительную нагрузку на печень и другие органы.

Важно отметить, что потребление алкоголя в России снижается. С 2009 по 2025 год этот показатель сократился в 1,7 раза. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что к 2030 году потребление алкоголя на душу населения сократится до 7,8 литра.