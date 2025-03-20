Диетолог Русакова: маленькая упаковка чипсов допустима раз в неделю

Диетолог и кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала « Ридусу », можно ли есть картофельные чипсы без вреда для здоровья.

По словам специалиста, продукт практически не имеет полезных свойств из-за высокого содержания соли и трансжиров. Тем не менее употреблять его изредка все же разрешается.

«Раз в неделю допустимо употребление маленькой упаковки чипсов до 50 грамм», — отметила медик.

Врач уточнила, что данная рекомендация касается только тех людей, которые не имеют серьезных заболеваний желудочно-кишечного тракта. Снеки способны вызвать обострение гастрита или язвы желудка, особенно если запивать их сладкой газировкой, напомнила эксперт.