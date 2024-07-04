Диетолог Редина рассказала, что оливки способствуют похудению

Американские ученые пришли к выводу, что эленоловая кислота, присутствующая в оливках, обладает потенциалом уменьшать уровень глюкозы в крови и способствует потере веса у мышей, страдающих диабетом и избыточным весом. Эти данные могут стать основой для создания новых, более безопасных способов терапии подобных заболеваний у человека с использованием эленоловой кислоты. Об этом рассказала диетолог Ольга Редина, передала «Вечерняя Москва».

Врач подчеркнула, что оливки богаты питательными элементами, которые могут активизировать метаболические процессы и помогать в поддержании аппетита под контролем.

«Одним из ключевых компонентов оливок является эленоловая кислота, которая имеет антиоксидантные свойства и способствует нормализации уровня глюкозы в крови. Это может способствовать снижению уровня сахара, улучшению чувства насыщения и похудению», — отметила диетолог.

Кроме оливок, Редина выделила и другие закуски, которые могут оказаться полезными в процессе похудения. В частности, это орехи и сухофрукты.