Диетолог Бобровский призвал ограничить употребление сыра с плесенью

Эксперты предупреждают: сыры с благородной плесенью лучше употреблять умеренно из-за их высокой калорийности и содержания соли. Даже здоровым людям не рекомендуется включать их в рацион слишком часто. Диетолог Андрей Бобровский советует ограничиться порцией в 20–50 граммов, употребляя такой сыр не чаще двух-четырех раз в неделю. Об этом написал сайт vse42.ru со ссылкой «Радио 1» .

По его словам, «главная опасность — в соли». Голубые сыры содержат большое количество соли, что влияет на уровень жирности и калорийности продукта.

Кроме того, сыр с плесенью может вызвать головные боли у некоторых людей из-за содержания тирамина. Продукт не рекомендуется употреблять беременным женщинам, людям с лактозной непереносимостью и тем, кто принимает антидепрессанты.

Несмотря на это, диетолог считает, что сыр с плесенью может быть частью здорового рациона, если соблюдать умеренность и учитывать индивидуальные особенности организма.