Диетолог Пристанский призвал увеличить потребление белка при повышенной температуре

Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский поделился советами о том, как питаться во время болезни для ускорения выздоровления. В интервью «Радио 1» он подчеркнул важность учета стадии заболевания. Эксперт отметил, что при проявлении признаков простуды полностью избежать болезни нельзя, но можно сократить ее продолжительность.

При повышенной температуре специалист рекомендует увеличить потребление белка, уменьшить углеводы и пить достаточно воды. Если температуры нет, но есть слабость и першение в горле, предлагается временно исключить белок, добавить углеводы и поддерживать высокий уровень потребления жидкости, написали «Известия».

Профессор кафедры технологий бродильных производств и виноделия университета «Росбиотех» Марина Мойсеяк рассказал, что молоко при простуде смягчает горло и облегчает состояние. Для усиления эффекта можно добавить инжир или минеральную воду без газа.

Врач Анна Басова отметила связь между недостатком витаминов и простудными заболеваниями, указав на важность укрепления иммунитета у детей.