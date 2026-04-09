Диетолог Пристанский предупредил о быстром возврате голода после употребления чипсов

Врач-диетолог Роман Пристанский рассказал о высокой калорийности фастфуда, что делает его малополезным для насыщения организма. Как сообщил сайт argumenti.ru , специалист отметил, что в одной пачке чипсов содержится 600–800 килокалорий, однако белки и жиры, необходимые для длительного насыщения, в этих продуктах практически отсутствуют.

Организм быстро перерабатывает полученные из чипсов калории в энергию, после чего чувство голода возвращается. Это происходит из-за отсутствия в чипсах полезных жиров и белков.

«МК в Питере» уточнил, что тяга к чипсам также связана с наличием ярких вкусовых добавок, которые вызывают привыкание и заставляют человека вновь и вновь выбирать этот продукт.