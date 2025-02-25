Диетолог Пристанский: подсчет калорий позволяет худеть без «откатов»
Диетолог и нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» подчеркнул важность подсчета калорий в процессе похудения. Он также указал на важность тайминга по белковой составляющей.
По словам врача, данный подход — основа любого плана питания. Использование данного метода позволяет снижать вес плавно и стабильно, не допуская «откатов», добавил RT.
«Люди, которые считают калории, худеют постепенно, не возвращают вес, чувствуют себя хорошо и в принципе всегда в норме», — заявил медик.
Он также прокомментировал интервальное голодание, назвав его «шоковой» диетой. Отказ от еды на длительное время опасен для здоровья, предупредил Пристанский.