Диетолог Поляков заявил, что завтракать необходимо в течение двух часов после пробуждения

Завтрак — один из самых главных приемов пищи. Важно, чтобы он был полноценным и сбалансированным, заявил врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков сайту «Аргументы и факты» .

По словам специалиста, завтрак должен включать в себя белок животного происхождения, медленно усвояемые углеводы и полезные жиры. Последнее обеспечат такие продукты, как растительное масло и жирная рыба, богатая омега-3. В качестве напитков подойдет кофе, травяной чай, домашний компот или простая вода.

Кроме того, завтракать необходимо в течение первых двух часов после пробуждения. При этом временной промежуток между вечерним и утренним приемами пищи не должен превышать 12 часов, заключил Поляков.