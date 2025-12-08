Диетолог Поляков сообщил о положительном влиянии сала на процесс похудения

Эндокринолог и диетолог Антон Поляков поделился с « Абзацем » информацией о пользе сала.

По словам врача, регулярное употребление жиров активизирует работу желчного пузыря, что опосредованно способствует снижению веса. Помимо этого, свиной жир содержит некоторое количество селена. Совместно с витамином E вещество оказывает противовоспалительное действие, написал MIR24.TV.

«Даже небольшое количество съеденного сала может весьма неплохо утолить чувство голода. В одном грамме жира содержится 9,3 калории», — отметил медик.

При этом он рекомендовал не превышать порцию в 20–30 граммов в день, чтобы избежать расстройства пищеварения.