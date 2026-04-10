Диетолог Поляков рассказал, как правильно есть куличи и яйца на Пасху

В преддверии православной Пасхи диетолог и эндокринолог Антон Поляков в интервью «Ридусу» дал рекомендации по употреблению традиционных праздничных продуктов после Великого поста.

По словам специалиста, куличи, ставшие символом праздника, следует есть умеренно — не более 100–150 граммов в день, разделив порцию на два приема пищи. Это поможет избежать нагрузки на организм после периода ограничений.

«Если речь идет про куличи, то это 100 или 150 граммов в день. Желательно разбить эти порции хотя бы на два приема пищи», — отметил Поляков.

Что касается пасхальных яиц, эксперт заверил: они не повышают уровень холестерина и хорошо усваиваются благодаря высокому содержанию белка. При отсутствии аллергии их можно есть без опасений.

«Яйца никоим образом не повышают холестерин. Это хорошо переносимый продукт, содержащий высокоусваиваемый белок», — подчеркнул эндокринолог.

Тем не менее, людям с заболеваниями желчного пузыря или поджелудочной железы Поляков посоветовал использовать ферментные препараты для поддержки пищеварения.