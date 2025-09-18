Диетолог Писарева призвала включить в осенний рацион сложные углеводы

Осенью организм нуждается в особом уходе. Диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала в интервью радио Sputnik , как правильно составить рацион, чтобы поддержать здоровье в этот период.

По словам эксперта, осень — не время для жестких диет. В это время года рекомендуется включить в рацион теплые, термообработанные блюда, такие как сезонные супы-пюре, тушеные овощи и запеченные рагу. Эти продукты приносят большую пользу организму.

«Сложные углеводы дают чувство сытости и стабильности», — отметила диетолог. К таким продуктам относятся цельнозерновые каши: гречка, булгур, киноа, а также цельнозерновой хлеб и запеченный картофель.

Кроме того, осенью организму нужны белки. «Жирная рыба — источник омега-3, морская рыба: лосось, скумбрия, сельдь. Также источник белков — бобовые, но необходимо их правильно готовить, заранее замачивать», — посоветовала Ирина Писарева.

Нутрициолог также рекомендовала отказаться от холодных напитков со льдом, коктейлей, холодных смузи и мороженого. Сырые овощи лучше заменить на запеченные. Простые углеводы, такие как выпечка, белый хлеб, конфеты, лучше ограничить.