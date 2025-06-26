Диетолог Писарева предупредила о риске отравления ранними арбузами

Покупка дынь и арбузов в несезон может стать причиной серьезного отравления и интоксикации. Об этом предупредила диетолог и нутрициолог Ирина Писарева, передала «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, сезон арбузов начинается в августе и заканчивается в октябре, а сезон дынь стартует примерно в середине июля и длится до сентября. Сейчас покупать эти плоды рано.

«Те арбузы и дыни, которые продаются в магазинах, привезены из других стран или произведены в нашей стране, но выращены по ускоренной технологии с применением большого количества удобрений с содержанием нитратов», — отметила специалист.

Писарева пояснила, что употребление ранних плодов способно вызвать пищевое отравление с диареей и рвотой, а также сильную интоксикацию, которая может потребовать медицинскую помощь.