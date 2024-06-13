Диетолог Писарева посоветовала пить воду с лимоном или куркумой, чтобы повысить иммунитет

Регулярное употребление воды улучшает качество кожи и ускоряет метаболизм, кроме того, она может способствовать укреплению иммунитета, если добавлять в нее воду или лимон. Об этом рассказала диетолог Ирина Писарева, передала «Вечерняя Москва».

Она объяснила, что вода перенимает свойства тех продуктов, которые в нее добавляют. В частности, вода с лимоном также будет содержать витамин С. Также хорошей добавкой будет куркума.

«Это будет дополнительно стимулировать иммунитет, а также оказывать противовоспалительное действие», — отметила врач.

Наконец, также хорошим решением будет вода с хлорофиллом. Такой напиток поможет очистить кишечник и вывести токсины.