Диетолог Писарева отметила пользу сала для иммунитета и сердца

Сало — это чистый животный жир, который имеет уникальный состав. Подробнее рассказала диетолог и нутрициолог Ирина Писарева в интервью радиостанции Sputnik .

По словам эксперта, в продукте есть жирорастворимые витамины: А, Е, а также комплекс ненасыщенных жирных кислот витамина D. Такие нутриенты оказывают положительный эффект на состояние иммунитета.

«Сало содержит <…> архидоновую кислоту — незаменимую жирную кислоту омега-6, которая входит в состав клеточных мембран сердечной мышцы и необходима для синтеза многих гормонов», — отметила врач.

Она предупредила, что при жарке сало может превратиться в канцероген. Сочетание сала с хлебом не самое полезное, так как животные жиры вместе с быстрыми углеводами могут вызвать инсулиновый скачок и отложение жиров.