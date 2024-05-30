Диетолог Перевалова рассказала, что молочка провоцирует храп

Храп по ночам может возникать из-за неправильного питания, есть продукты, которые его провоцируют. Об этом радио Sputnik рассказала врач-диетолог Ольга Перевалова.

По ее словам, храп может возникать не только из-за анатомических особенностей, но и из-за некоторых продуктов. В частности, причина может быть в молочке.

«Продукты, которые образуют в носоглотке большое количество слизи, — это прежде всего молочка: кефир, ряженка, простокваша, молоко, особенно с чем-то сладким — йогурты с ягодами, фруктами, сухофруктами», — отметила Перевалова.

Она посоветовала избегать этих продуктов на ужин и перед сном. Также стоит отказаться от сладкого, полуфабрикатов в обвалке. Наконец, провоцирует храп соленая пища и алкоголь.