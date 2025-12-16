Диетолог Павлюк отметила, что травяные чаи плохо сочетаются с медикаментами

Диетолог Наталья Павлюк беседе с «Радио 1» предупредила о том, что травяные чаи могут негативно взаимодействовать с лекарственными препаратами. Особенно это касается людей с хроническими заболеваниями и пожилых.

«Главная опасность кроется не в самих травах, а в их взаимодействии с лекарственными препаратами», — привел слова эксперта сайт RT.

По мнению диетолога, чем больше медикаментов принимает человек, тем осторожнее нужно быть с такими чаями, как зверобой и гинкго билоба.

Эксперт также посоветовала отказаться от покупки чая, если листья в упаковке расколотые или присутствуют непонятные примеси.