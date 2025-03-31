Диетолог Панова: протеиновые батончики могут выводить кальций из костей

Диетолог Ольга Панова рассказала о потенциальной опасности чрезмерного употребления протеиновых батончиков. В интервью радио Sputnik она объяснила, что у людей с нарушением обмена веществ избыток белка может негативно влиять на функцию почек и печени.

По словам диетолога, при отсутствии альтернативы протеиновые батончики с высоким содержанием белка могут быть полезны — они меньше влияют на уровень сахара в крови и отложение жира. Такой перекус актуален для жителей мегаполисов с быстрым темпом жизни. Однако многие производители добавляют в батончики большое количество сахара, сиропы, искусственные добавки и ароматизаторы.

«Если у вас нет достаточной физической активности, если есть нарушение обмена веществ, избыток белка может негативно влиять на функцию почек и печени», — подчеркнула нутрициолог.

Протеиновые батончики могут выводить кальций из костей и повышать уровень мочевой кислоты в организме. Кроме того, в их составе могут быть компоненты лактозы, сои, глютена и орехов, которые вызывают аллергические реакции и расстройства пищеварения.