Диетолог Панова предупредила о слабости и тошноте у детей из-за физкультуры после обеда

Диетолог и нутрициолог Ольга Панова в интервью радиостанции Sputnik поделилась мнением, как урок физкультуры сразу после обеда влияет на здоровье детей.

По словам врача, пища находится в желудке от двух до четырех часов, и если занятия спортом начинаются сразу после обеда, детский организм может испытывать дискомфорт.

«40-50% детей, которые занимаются интенсивной физической активностью сразу после еды, могут испытывать дискомфорт в области живота, могут жаловаться на головокружение и усталость», — отметила медик.

Среди последствий усиленной нагрузки Панова также выделила тошноту и боль в животе.