Нутрициолог и диетолог Ольга Панова в беседе с радиостанцией Sputnik подчеркнула важность включения молодой зелени в рацион после зимы. Такое питание играет ключевую роль в поддержании здоровья как детей, так и взрослых, обеспечивая организм необходимыми витаминами и минералами.

По словам эксперта, зелень богата витамином С — мощным антиоксидантом, который тажке укрепляет иммунную систему. Кроме того, в ней содержатся каротиноиды и витамин B9. Он важен для правильного развития нервной системы, особенно у детей.

«Например, молодые листочки крапивы можно добавлять в супы, омлеты и смузи. По содержанию витамина С крапива в несколько раз вообще превосходит лимон, но ее надо кипятком промыть, чтобы колючесть снять», — предложила медик.

Она также обратила внимание на щавель — источник витаминов группы B и органических кислот. Однако его употребление следует ограничивать, особенно для детей с заболеваниями почек.