Диетолог Новоселов предупредил, что в майских арбузах содержатся нитраты

«Сегодня в продажу часто поступают несезонные для России ягоды и фрукты. В том числе, на прилавках очень много арбузов. Люди сильно рискуют, покупая их до сезона созревания. А наступает он примерно в середине августа», — отметил специалист.

По словам эксперта, арбузы, которые можно увидеть на полках магазинов, либо привезены из далеких регионов, либо выращены с применением нитратов, нитритов и других стимуляторов роста. Эти вещества накапливаются в плоде и могут попасть в организм человека. Именно поэтому ежегодно регистрируются случаи отравления арбузами, иногда с летальным исходом, сообщил телеканал «Саратов 24».

Яков Новоселов рекомендует не подвергать свое здоровье опасности и дождаться начала сезона. Если же вы все-таки решили купить арбуз, то проверьте его на наличие красителей. Для этого положите кусочек арбузной мякоти в воду: если вода окрасится в розовый цвет, значит, в арбузе есть красящие вещества. Также, по словам диетолога, о высоком содержании нитратов и нитритов может говорить ярко выраженные желтые прожилки в мякоти плода.