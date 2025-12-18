Диетолог Надбитова порекомендовала петербуржцам полезные сахарозаменители

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук и сотрудник Института экспериментальной медицины Наталья Надбитова поделилась советами по использованию сахарозаменителей. Как сообщает РИАМО , специалист отметила, что многие выбирают заменители сахара, чтобы получить удовольствие от сладостей и снизить вред для здоровья.

Одним из наиболее популярных сахарозаменителей является стевия — натуральный подсластитель, который производят из листьев растения Stevia rebaudiana. Этот продукт отличается безопасностью, низкой калорийностью и положительным влиянием на уровень глюкозы, написал «МК в Питере».

Также диетолог рекомендовала обратить внимание на фруктозу — природный сахар, содержащийся во фруктах, меде, овощах и других продуктах. Фруктоза быстро всасывается в кишечнике и не вызывает мгновенного повышения уровня глюкозы, однако ее употребление не рекомендуется людям с диабетом.