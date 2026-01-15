Диетолог Мухина рассказала о возможных рисках, связанных с привычкой есть перед сном

Она объяснила, что между грудной клеткой и брюшной полостью находится важная мышца — диафрагма. Через диафрагмальное отверстие в ней проходят пищевод, трахея и аорта. Под диафрагмой пищевод переходит в желудок.

По словам диетолога, если человек ест перед сном и ложится, часть желудка может затянуться в диафрагмальное отверстие. Это может привести к диафрагмальной грыже и передавливанию желудка. В результате содержимое желудка может выбрасываться в пищевод, что опасно для слизистой оболочки, не приспособленной к желудочной кислоте.

Мухина предупредила, что такие процессы могут вызывать отрыжку и изжогу, а в серьезных случаях пострадать могут и вены пищевода. Чтобы избежать подобных проблем, диетолог рекомендует отказаться от еды за три часа до сна. При этом можно пить воду и другие жидкости.