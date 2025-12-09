Диетолог Мухина рассказала о способности грецких орехов повышать либидо

Диетолог Марият Мухина перечислила полезные свойства грецких орехов в беседе с ИА НСН . Так, продукт ассоциируется с улучшением когнитивных функций.

По словам врача, грецкие орехи содержат важные жиры Омега-3 и Омега-6, магний, белок, антиоксиданты, витамин E, селен и цинк. Данные компоненты положительно влияют на обмен веществ головного мозга и участвуют в синтезе важных нейромедиаторов.

Помимо благотворного влияния на мозговую активность, орехи оказывают положительное воздействие на интимную сферу жизни. В частности, содержащиеся в грецких орехах элементы способны активизировать выработку релизинг-гормонов, влияющих на функционирование половых желез, что способствует повышению уровня полового влечения и улучшению эмоционального фона.